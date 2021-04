Milan, basta sprechi: in attacco bisogna ottimizzare tutto

La parola d’ordine - per Milan, Atalanta, Juventus e Napoli - sarà una sola: ottimizzare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che spiega che le quattro squadre coinvolte nella bagarre Champions non possono più mettersi sprechi né omaggi agli avversari. Non è più ammissibile - osserva la rosea - che vengano regalati gol. Il Milan, ad esempio, ha visto assottigliarsi il vantaggio a causa di alcuni gravi sprechi offensivi: la difesa rossonera non è impermeabile e a maggior ragione Leao e compagni devono essere più concreti davanti.