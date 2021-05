Milan-Benevento, è di Leao lo sprint più veloce del match

Mister Pioli lo ha schierato titolare nella sfida di sabato sera contro il Benevento e lui ha cercato di aiutare la squadra in tutti i modi. L'ultima partita di Rafael Leao non sarà stata la più convincente dal punto di vista offensivo, ma in fase di ripiegamento il portoghese ha dato tutto per non far mancare il suo apporto ai compagni. Tra i dati forniti dalla Lega Serie A nel match report della sfida contro i campani si legge che Leao, schierato da esterno sinistro, ha raggiunto in sprint la velocità più alta tra tutti i giocatori in campo: uno scatto da 33.11 km/h.