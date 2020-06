Kessié e Bennacer sono sicuri del posto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando dei giocatori indispensabili del Milan. Il centrocampista ivoriano non ha alternative - nessuno in rosa ha la sua fisicità - mentre l’algerino è troppo prezioso in fase di costruzione. I due rossoneri, dunque, sono attesi da un vero e proprio tour de force estivo.