Milan, Bennacer in gruppo anche ieri: sarà convocato per la Roma

Anche ieri, giorno della ripresa degli allenamenti del Milan a Milanello dopo i tre giorni di riposo concessi da Paulo Fonseca per Natale, Ismael Bennacer ha lavorato in gruppo e dunque farà parte della lista dei convocati del tecnico portoghese per la sfida di domenica a San Siro contro la Roma. Lo riferisce stamattina Tuttosport che aggiunge che ieri anche Alvaro Morata è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni di squadra.

Contro i giallorossi mancherà invece sicuramente Rafael Leao, alle prese con un’elongazione al flessore rimediata nell'ultimo match contro l'Hellas Verona. Il portoghese lavora per essere in campo contro la Juventus il prossimo 3 gennaio, in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus che si giocherà a Riyad.