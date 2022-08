Milan-Bologna, domani l'esordio della nuova terza maglia

Come annunciato lo scorso 23 agosto in occasione del comunicatom ufficiale (QUI), contro il Bologna domani sera ci sarà l'esordio della nuova terza maglia del Milan, di colore verde, che si ispira ad alcuni simboli della città di Milano. Anche nell'ultima gara caslinga contro i felsinei, lo scorso aprile, i rossoneri avevano giocato con una maglia nuova: in quell'occasione si trattava della quarta per la stagione 21/22.