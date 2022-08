Milan-Bologna è anche Pioli vs Mihajlovic: il bilancio fra i due tecnici premia il rossonero

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sabato sera Stefano Pioli si troverà di fronte per la 14esima volta in carriera Sinisa Mihajlovic. A San Siro infatti andrà in scena Milan-Bologna, sfida dal fascino particolare dato che il tecnico serbo ha allenato i rossoneri nella stagione 2015/2016, mentre Pioli è stato allenatore dei Felsinei dal 2011 al 2014, e prima delle squadre Allievi Nazionali e Primavera. Nelle precedenti 13 sfide fra i due, il bilancio è favorevole al mister rossonero con 8 vittorie a 3. I restanti 2 match sono terminati in pareggio.