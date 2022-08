MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In occasione di Milan-Bologna, match valido per la terza giornata di campionato, anche Nelson Dida era presente sugli spalti di San Siro a vedere il successo dei rossoneri contro la studi Mihajlovic. L'ex portiere brasiliano era già stato a San Siro per la proma di campionato contro l'Udinese.