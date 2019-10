Per l'undici di partenza di Genoa-Milan mister Giampaolo ha scelto fra gli altri anche Jack Bonaventura, che non scendeva in campo da titolare con la maglia del Milan in Serie A dal 21 ottobre 2018 in occasione di Inter-Milan. Dopo ben 349 giorni il centrocampista di San Severino Marche torna dall'inizio in una partita di campionato con la maglia del Diavolo.