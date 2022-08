Milan, boom di tagliandi: sono 40mila i tifosi rossoneri abbonati

MilanNews.it

Come riportato questa mattina dall'edizione uscita in edicola della Gazzetta dello Sport, l'onda lunga della vittoria dello Scudetto ha portato in dote al Milan una grande risposta dei tifosi durante la campagna abbonamenti per l'imminente stagione. Stando alla rosea gli abbonati sarebbero circa 40mila: un grande numero che testimonia ancora una volta la passione dei tifosi rossoneri per la propria squadra. Nella prima giornata contro l'Udinese sono attesi circa 70mila tifosi ma è possibile che questo numero si alzerà.