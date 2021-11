Milan, borsa del ghiaccio per Tonali: ma nel derby ci sarà

Sandro Tonali, uscito a metà del secondo tempo contro il Porto, è stato inquadrato dalle telecamere di San Siro con la borsa del ghiaccio sulla gamba destra. Dovrebbe trattarsi di un semplice acciacco. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, non sono stati segnalati problemi specifici, per cui il centrocampista è atteso stamane in campo a Milanello e domenica a San Siro per il derby, ancora da titolare.