Milan-Borussia Dortmund, designato l'arbitro del match

vedi letture

Il Milan non ha tempo di riflettere: la testa dei rossoneri è già proiettata a martedì quando a San Siro verrà a fare visita il Borussia Dortmund per una partita che si preannuncia cruciale nella corsa agli ottavi di finale di Champions League. Entrambe le squadre, così come il Psg e il Newcastle sono in piena corsa per la qualificazione e non possono permettersi passi falsi. Il Dortmund al momento è primo e potrebbe accontentarsi anche di un pareggio.

Intanto la Uefa ha reso noti gli ufficiali per la sfida. Arbitrerà la partita il fischietto rumeno Istvan Kovacs. Questa la designazione completa per la sfida di San Siro:

Referee

István Kovács ROU

Assistant referees

Vasile Florin Marinescu ROU

Ovidiu Artene ROU

Fourth official

Marcel Birsan ROU

Video Assistant Referee

Pol van Boekel NED

Assistant Video Assistant Referee

Cătălin Popa ROU