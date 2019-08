Milan-Brescia, nel 2004 l'ultima di Baggio in Serie A

Milan-Brescia torna in serie A dopo quasi 9 anni dall'ultimo incrocio tra le due squadre, datato dicembre 2010. Nel 2004, all'ultima giornata di campionato, i rossoneri campioni d'Italia vinsero per 4-2 contro le rondinelle in quella che è stata l'ultima partita ufficiale di Roberto Baggio, che al momento della sostituzione venne applaudito da tutti gli 80 mila spettatori presenti quel pomeriggio a San Siro per la festa scudetto.