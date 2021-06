Il Milan è sempre alle prese con la questione Tonali, tornato virtualmente al Brescia dopo il mancato riscatto da parte dei rossoneri. Come riporta il quotidiano Tuttosport, i dirigenti di via Aldo Rossi sono al lavoro per trovare l’intesa con Cellino. Servirà tempo, ma l'affare può andare in porto. Anche perché il giocatore spinge per l'opzione milanista.