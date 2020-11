Milan brillante anche senza Ibra: i numeri

"L’altro Milan" (ovvero quello senza Ibrahimovic) si è scoperto clamorosamente efficace, talvolta addirittura più brillante. Lo dicono i numeri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, senza Ibra si alza la percentuale di vittorie e aumenta la media punti. La squadra, inoltre, riesce a essere più attenta dietro (0.7 gol al passivo contro l’1,2 con Zlatan in campo) e mantiene intatta la mira, con 2.2 reti segnati in media a partita.