Milan, buona la prima di Tonali: il classe 2000 ha soddisfatto Pioli

L’assenza di Franck Kessie e la non perfetta forma fisica di Ismael Bennacer, hanno permesso a Sandro Tonali di mettersi in mostra contro la Sampdoria nel match d’esordio della Serie A 2021/2022. Tonali ha disputato una buona prova sia in fase difensiva che in fase di costruzione di gioco. Il classe 2000 non ha fatto rimpiangere i così detti titolari citati prima. L’ex calciatore del Brescia ha soddisfatto Stefano Pioli, che ora è pronto a puntare su di lui a tutti gli effetti. Tonali è chiamato in questa stagione al salto di qualità dopo che nella passata stagione è rimasto un po’ in ombra. Lo riporta l’edizione odierna de Il Giorno.