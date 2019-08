Milan, buona (molto spesso) la prima, mentre l'Udinese...

Il Milan ricomincia il suo cammino in Serie A in terra friulana. E c'è da dire che i rossoneri sono in vantaggio in fatto di vittorie sull'Udinese, anche se non hanno il fattore casa dalla loro parte. L'anno scorso. il 4 novembre 2018, vi fu un'affermazione rocambolesca dei milanesi alla Dacia Arena, con il gol decisivo di Romagnoli arrivato addirittura al 97'.

Le vittorie con punteggio più alto sono tutte ad appannaggio del Milan. Quella in assoluto con più gol è il 5-1 ottenuto il 18 aprile 1999, grazie alle doppiette di Boban e Bierhoff e ad un gol di Weah. Quel Milan lì, allenato da Zaccheroni, riuscirà a vincere lo scudetto alla fine di una stagione tiratissima e che aveva visto prima la Fiorentina in fuga, poi l'allungo Lazio e infine la rimonta del club, allora, di proprietà di Berlusconi.

MILAN, BUONA LA PRIMA - Tradizione ottima per i diavoli alla prima giornata. Su 85 partite inaugurali giocate in A (quelle nei campionati a girone unico), il Milan ha vinto per 50 e perso solamente in 14 circostanze. L'ultima sconfitta risale a Fiorentina-Milan 2-0, stagione 2015/16. Viceversa l'Udinese ha steccato l'esordio 20 volte su 46 gare iniziali nella massima categoria. Non vince da Udinese-Empoli 2-0, prima giornata del campionato 2014/15.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE

11 vittorie Udinese

18 pareggi

15 vittorie Milan

39 gol fatti Udinese

53 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1950/1951 Serie A Udinese vs Milan 0-0

L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2018/2019 Serie A Udinese vs Milan 0-1