MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Davide Calabria, che non era sceso in campo venerdì sera contro il Genoa, si è allenato ieri in gruppo e dunque è pienamente recuperato per il derby di Coppa Italia di questa sera. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il terzino partirà dal primo minuto sulla fascia destra.