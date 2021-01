Milan, c'è attesa per l’esito dei tamponi dopo la positività di De Ligt

Come se non bastassero già gli infortuni, il Milan deve guardarsi bene anche dal... Coronavirus. Come riporta Tuttosport, infatti, a Milanello c’è attesa per i risultati dei tamponi effettuati ieri e che potrebbero essere ripetuti anche oggi a seguito della positività dello juventino De Ligt (che ha affrontato i rossoneri pochi giorni fa). Ovviamente, la speranza è quella che gli esiti siano tutti negativi poiché la rosa dei convocabili è davvero ridotta all’osso.