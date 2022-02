Milan, c'è lo scoglio Inter da superare per centrare una finale di Coppa Italia che manca dal 2018

Negli ultimi 18 anni il Milan ha centrato solo due volte la finale di Coppa Italia, nel 2016 e nel 2018, perdendo entrambe le volte l’atto conclusivo della manifestazione contro la Juventus. Ora per raggiungere il traguardo della finale che manca da 4 anni, c’è da superare lo scoglio Inter in un doppio derby (andata e ritorno) che si preannuncia scoppiettante. I rossoneri non vincono la competizione addirittura dal 2003 con Carlo Ancelotti in panchina, unico successo targato Diavolo negli ultimi 45 anni.