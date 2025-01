Milan, caccia al nuovo direttore sportivo: Francois Modesto il primo nome della lista

Il Milan può cambiare guida del mercato a partire dalla prossima stagione. In questo gennaio è stata sempre più centrale la figura di Giorgio Furlani, con Geoffrey Moncada in supporto per le trattative sia in entrata che in uscita, ma per l'estate il club pensa a una nuova figura come direttore sportivo, allargando in questo modo la dirigenza. Il nome più caldo in questo momento è quello dell'ex Monza e Olympiakos, Francois Modesto, di recente avvicinato anche dal Nottingham Forest. Una volta conclusa la finestra di riparazione il club rossonero si metterà al lavoro per cercare di capire se ci sono i margini per l'inserimento del nuovo dirigente.

Il mercato dei rossoneri.

Nel frattempo vanno avanti le trattative in casa Milan, con un occhio di riguardo soprattutto alle uscire. Noah Okafor è stato proposto al Tottenham e gli inglesi stanno riflettendo sulla possibile operazione, mentre resta da capire se arriveranno offerte per Loftus-Cheek che dopo l'ottima passata stagione quest'anno è finito ai margini con Paulo Fonseca. In questo senso deve essere valutato il pensiero di Sergio Conceicao che dal giorno del suo arrivo non lo ha mai avuto a disposizione.

Infine è da tenere sotto osservazione anche la situazione legata a Luka Jovic che potrebbe finire al Monza in questi ultimi giorni di calciomercato.