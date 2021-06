Milan, Cafù compie 51 anni: tanti auguri all'ex terzino brasiliano

Marcos Evangelista de Moraes, conosciuto da tutti come Cafu, nasce a San Paolo in Brasile il 7 giugno 1970. Oggi, l’ex terzino fra le altre di Milan e Roma, compie 51 anni. A lui la società rossonera ha dedicato un post sui canali ufficiali scrivendo: “Tanti auguri al Pendolino rossonero”. Pendolino era il suo soprannome. Memorabili le sue cavalcate sulla fascia destra, che lo hanno portato per 3 edizioni consecutive in finale di Coppa del Mondo con la sua Nazionale (Usa 1994, Francia 1998, Corea-Giappone 2002). Con il Milan ha giocato dal 2003 al 2008, totalizzando 166 presenze e 4 gol. Cafu in rossonero ha vinto 1 Scudetto, 1 Supercoppa Italiana, 1 Champions League, 2 Supercoppe Europee e 1 Mondiale per Club. In totale in carriera con i club ha disputato 751 partite con 60 reti, mentre con la maglia del Brasile ha giocato 142 partite e segnato 5 gol. Tanti auguri a Cafu, uno dei più forti terzini di sempre.

