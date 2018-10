Milan, Calabria-Abate unico dubbio di Gattuso

La formazione che affronterà l’Inter è sostanzialmente fatta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’unico dubbio non ancora risolto al 100% riguarda la fascia destra, dove Calabria sembra in vantaggio su Abate. Per il resto, tutto confermato, con Gigio tra i pali, Romagnoli, Musacchio e Rodríguez in difesa, Kessié-Biglia-Bonaventura trio di centrocampo e il tridente composto da Calhanoglu, Higuain e Suso.