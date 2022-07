Milan, Caldara verso lo Spezia: sarebbe il terzo prestito negli ultimi quattro anni

Mattia Caldara è in uscita dal Milan. Il difensore centrale è destinato ancora a lasciare Milanello, restando probabilmente in Serie A dove ad attenderlo c'è lo Spezia a titolo temporaneo. Per il classe '93, prelevato dalla Juventus nell'estate 2018 e in scadenza nel giugno 2023, si tratterebbe del terzo prestito nei quattro anni trascorsi al Milan, dopo quello all'Atalanta e quello al Venezia vissuto nell'ultima stagione.