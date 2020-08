Milan, Calhanoglu tra i migliori della stagione: ora il rinnovo

Dopo Ibrahimovic e Rebic, anche Calhanoglu si iscrive tra i migliori rossoneri della stagione. Il turco, in Serie A, ha siglato 9 gol e fornito 8 assist: è il suo miglior bottino dalla stagione 2014/15, in cui, con la maglia del Bayer Leverkusen, realizzò otto reti. Ora il club di Via Aldo Rossi lavora per rinnovare il contratto del numero 10, considerato pedina fondamentale per gli schemi di mister Pioli.