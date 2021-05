Milan, Calhanoglu valuta la ricca proposta dal Qatar

Il futuro di Calhanoglu è ancora incerto. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il giocatore turco non ha risposto all’ultima offerta presentatagli dal Milan e sta valutando quella che gli è stata sottoposta dal club qatariota dell'Al Duahil (8 milioni di euro al momento della firma più un triennale da 24 milioni complessivi). Hakan ha recentemente dichiarato di non avere ancora preso una decisione. Il club rossonero resta in attesa.