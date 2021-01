Nonostante l'amarezza per la brutta sconfitta contro l'Atalanta, il Milan è riuscito a mantenere la testa della classifica, laureandosi campione d'inverno. I rossoneri non chiudevano in testa al giro di boa da dieci anni: l'ultima volta accadde infatti nel 2011, quando l'undici di Allegri chiuse con 40 lunghezze la prima metà del campionato.