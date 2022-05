Milan Campione d'Italia, Gazzetta: "Pioli è sempre on fire"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Pioli è sempre on fire": titola così questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che racconta che ieri, durante la festa con i tifosi per lo scudetto, il tecnico rossonero era uno dei più scatenati. Davanti a Casa Milan, parlando ai supporters milanisti che hanno intonato spesso il coro "Pioli is on fire", Stefano ha dichiarato: "Dicevano che eravamo più forti senza di voi, non avevano capito un c...".