Milan, cautela su Ibra: lo svedese mette nel mirino l'Atletico

Il Milan non ha intenzione di correre rischi con Ibrahimovic. La parola d’ordine, dunque, è cautela: il tendine d’Achille sinistro non gli dà più tanto fastidio, ma le sue condizioni vengono valutate giornalmente in base a quelle che sono le sue sensazioni. Intanto l’attaccante svedese prosegue nel suo lavoro individuale, ma è ipotizzabile - scrive Tuttosport - che abbia messo nel mirino la partita di Champions contro l’Atletico Madrid, in programma martedì prossimo a San Siro.