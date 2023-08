Milan, che colpo sarebbe Taremi. Ma con un asterisco: l'iraniano a gennaio va in Coppa d'Asia

vedi letture

Il Milan sta facendo di tutto per regalare a mister Pioli un centravanti forte e d'esperienza come Mehdi Taremi. I contatti del Porto sono fitti da ieri sera e si sta aspettando l'ok finale per concludere definitivamente una trattativa da circa 15 milioni di euro più bonus.

L'iraniano porterebbe al Milan gol e assist, ma con un piccolo asterisco: Taremi infatti a gennaio (inizio 12 gennaio 2024, fine 10 febbraio 2024) parteciperà alla Coppa d'Asia in Qatar con il suo Iran. Potenzialmente ad inizio 2024 quindi il centravanti, attualmente al Porto, potrebbe essere indisponibile per un mese circa.