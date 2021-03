Milan, chi è Tonin. Il bomber con la passione per gli Alpini convocato da Pioli per Firenze

Complici le tante assenze nel settore offensivo, Stefano Pioli pesca nei ranghi della Primavera del Milan per la trasferta toscana contro la Fiorentina. Tra i convocati, così, Riccardo Tonin, attaccante classe 2001 della squadra guidata da Federico Giunti. Scopriamo qualcosa in più sul talento rossonero, già in panchina nel doppio confronto di Europa League col Manchester United, questa volta alla prima convocazione in Serie A.

L’Alpino di Bogliano. Giovanissimo, ma già con un soprannome: nato il 30 gennaio 2001 ad Arzignano e cresciuto a Brogliano, piccolo comune della provincia di Vicenza, Tonin si è fatto notare dagli scout milanisti quando vestiva la maglia del Trissino. A quattordici anni è arrivato il passaggio in rossonero, dopo aver conquistato il campionato regionale Giovanissimi con i classe 2000, sfiorando quota 40 gol da sotto età. E dopo ogni gol festeggia ricordando gli Alpini: un modo di omaggiare la sua tradizione familiare, legata al gruppo, come lui stesso ha spiegato in passato. Prima punta classica, d’area di rigore, alto poco più di un metro e ottanta, col passare degli anni ha imparato a dare il suo contributo alla manovra della squadra. In questo campionato Primavera 1, come noto fortemente condizionato dal lungo Stop&Go dettato dalla pandemia, ha messo a segno due go e due assist in tredici presenze. Più prolifica la scorsa stagione, la seconda in pianta stabile con la Primavera: otto reti e altrettanti assist, a certificazione della capacità di aiutare i compagni, in diciotto partite di campionato.