Milan, chi recupera per la Juve? Il punto del CorSport

Come riporta il Corriere dello Sport, Simon Kjaer ha saltato la trasferta di Genova per precauzione, dopo aver sofferto di un affaticamento muscolare. Alla ripresa, però, il centrale danese dovrebbe essere arruolabile, così come Kalulu. La speranza di Pioli è di riavere anche Ruben Loftus-Cheek, fermatosi una settimana fa contro la Lazio, e Rade Krunic, un altro dei titolari del Milan.