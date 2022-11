Milan, chiusa la Champions si pensa alla Serie A: oggi allenamento verso lo Spezia

MilanNews.it

Dopo la vittoria contro il Salisburgo, il Milan inizierà a pensare alla Serie A, da chiudersi, prima della sosta per il Mondiale, con tre impegni. Il primo di questi sarà sabato alle 20.45 a San Siro contro lo Spezia; la squadra rossonera lo preparerà a cominciare da oggi con un allenamento a Milanello: di scarico per chi ha giocato ieri, seduta classica per il resto del gruppo.