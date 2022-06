Milan Club Assisi, mercoledì 8 giugno la festa dei 30 anni: Ambrosini e Braida fra gli ospiti

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan Club Assisi, in occasione dei 30 anni della fondazione, organizzerà a Spello (in Umbria), una serata all’insegna del Diavolo con delle ex bandiere rossonere. Il tutto si svolgerà mercoledì 8 giugno, e il ricavato andrà in beneficenza e sarà servirà ad aiutare la Fondazione di Andriy Shevchenko. All’evento saranno presenti, fra gli altri, Massimo Ambrosini, Giovanni Galli, Federico Giunti, Ariedo Braida, Gianluca Di Marzio e lo stesso Sheva in collegamento video. Il costo per partecipare comprensivo di cena sarà di 35€. Per info e prenotazioni chiamare: 3385703115 – 3313176286 – 3398324938.