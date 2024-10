Milan-Club Brugge: precedenti e curiosità del match

Martedì il Milan tornerà in campo per la terza giornata di Champions League. Dopo i due KO con Liverpool e Bayer Leverkusen, i rossoneri sono chiamati a ottenere i primi tre punti stagionali, per cercare di garantirsi un posto nei play-off.

A San Siro arrivano i belgi del Bruges, squadra da non sottovalutare assolutamente, anche perché dopo il KO casalingo per 3 a 0 con il Borussia Dortmund, è riuscita a vincere sul campo dello Sturm Graz grazie al goal di Tzolis.

I precedenti in competizioni europee a San Siro sono tre e il bilancio è in perfetta parità.

Nel ritorno dei quarti di finale della Coppa Uefa 1975-1976 i rossoneri, dopo il KO dell’andata per 2 a 0, rimontano con le reti di Bigon e Chiarugi, ma a un quarto d’ora dalla fine Hynderyckx trova il goal della qualificazione, rendendo inutile il successo rossonero.

Nell’andata degli ottavi di finale di Coppa Campioni 1990-1991 il Milan a San Siro non riesce a superare il muro difensivo messo dai belgi, anche se ai rossoneri mancano due rigori per due falli su Marco Van Basten. Al ritorno, il Milan, si qualificò grazie al goal vittoria di Angelo Carbone.

L’ultimo incrocio fra le due squadre risale ai gironi di Champions League 2003-2004. A San Siro il Milan di Ancelotti domina, ma al 33’ in contropiede e in concomitanza con un errore difensivo di Cafù, Mendoza fece esplodere i tifosi nerazzurri. Nella ripresa fu vano il forcing del Milan, che cadde 1 a 0.

di Valentino Cesarini