Milan, Colombo verso la Spal: i suoi numeri nella passata stagione

Il futuro di Lorenzo Colombo potrebbe essere in Serie B sponda Spal: le due società ne stanno parlando e, dopo l'esperienza nella passata stagione con la Cremonese, il classe 2002 potrebbe far presto ritorno nella serie cadetta. Per lui nel 2020-2021 si registrano 22 presenze e 1 goal (contro il Bodo-Glimt in Europa League) tra il Milan e la Cremonese.