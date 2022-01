Milan, come arrivano i rossoneri al match contro lo Spezia

Continua l’emergenza in casa Milan. Con Tomori out per la lesione al menisco mediale, contro lo Spezia Pioli dovrebbe schierare la seguente formazione: Maignan in porta, difesa con Florenzi, Kalulu, Gabbia e Theo Hernandez; in mezzo è squalificato Tonali, quindi giocano dal primo minuto Krunic e Bakayoko. Davanti Ibrahimovic è in vantaggio su Giroud, supportato da Messias a destra (in ballottaggio con Saelemaekers), Diaz al centro e Leao a sinistra. Rientrano tra i convocati Calabria e Castillejo.