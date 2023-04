Milan con spirito Sinner per le tre col Napoli. Formazione 1° set: Pioli torna al solito

La partita superba di Jannik Sinner, noto tifoso milanista, contro Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Miami come modello da seguire per le tre sfide contro il Napoli che attendono il Milan nei prossimi 18 giorni, a cominciare dal primo round di questa sera, quando i rossoneri saranno ospiti al "Maradona" per la 28esima partita di campionato.

Il tennista italiano ha battuto il favorito e - apparentemente - imbattibile avversario spagnolo con una partita strepitosa, fatta di qualità, spirito, mentalità, ferocia, voglia, talento. Tutte chiavi che, come suggerito da Pioli in conferenza stampa, ha e dovrebbe mettere in campo con grande continuità anche il suo Milan. Contro un rivale formidabile come il Napoli, nel più classico dei passaggi di testimone tra Campioni d'Italia, i rossoneri hanno il dovere di far rivedere la qualità, lo spirito e la mentalità che hanno spesso contraddistinto questa squadra, che ha valori molto superiori a quanto dimostrato negli ultimi mesi. La Champions League può aspettare, anche perchè bisogna assolutamente conquistare la prossima.Per farlo, Stefano Pioli tornerà al consueto: stop alla difesa a 3 e ritorno al 4-2-3-1 col jolly Krunic sulla trequarti come accaduto nella cavalcata finale dello Scudetto nella passata stagione. Davanti a Maignan, Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra, mentre al centro della retroguardia spazio a Tomori e a Kjaer, che ha vinto il ballottaggio con Thiaw. Tonali e Bennacer confermati in mezzo al campo, così come Giroud al centro dell'attacco milanista. Sulla trequarti, ci saranno invece Leao a sinistra, Krunic al centro e a destra Brahim Diaz.