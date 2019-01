Milan, contro il Genoa possibile prima presenza dal primo minuto per la coppia Suso-Paquetà

Il match tra Genoa e Milan potrebbe essere l'occasione per vedere, per la prima volta, Suso e Paquetà in campo insieme dal primo minuto. Lo spagnolo, infatti, è sulla via del recupero dai problemi fisici che non gli hanno permesso di prendere parte alla sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria e la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus, per la quale era tuttavia anche squalificato. Il numero 8 rossonero sta meglio, anche se ancora non ha smaltito del tutto l'infortunio, e domani potrebbe riprendersi il posto da titolare.