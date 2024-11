Milan, contro il Monza torneranno Theo e Reijnders dopo la squalifica

Chissà come sarebbe andata la partita contro il Napoli con Theo Hernandez e Tijjani Reijnders in campo, fuori per una squalifica che avrebbero dovuto scontare lo scorso sabato contro il Bologna (partita poi rinviata). È un po' questo quello che sta tormentando in queste ore tutto l'ambiente Milan, particolarmente deluso per la terza sconfitta in 10, che in realtà sono 9, partite di campionato.

Per fortuna di Fonseca, questi due pilastri della formazione titolare del Diavolo torneranno a disposizione per la sfida di sabato sera contro il Monza, in programma all'U-Power Stadium alle ore 20.45.