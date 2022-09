Milan, contro il Salisburgo De Ketelaere sarà titolare. Ballottaggio fra Saelemaekers e Messias

MilanNews.it

Domani serà il Milan farà il proprio esordio stagionale in Champions League. Contro il Salisburgo, nella gara valida per la prima giornata del gruppo E, Stefano Pioli dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1 senza troppi stravolgimenti rispetto al derby vinto contro l'Inter. In porta Maignan, difesa a quattro composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo, invece, dovrebbero agire come sempre Bennacer e Tonali.

Sulle trequarti spazio ancora spazio per De Ketelaere, accompagnato sulla sinistra da Rafael Leao e da uno fra Saelemaekers e Messias. È questo l'unico ballottaggio della sfida con il belga più avvantaggiato rispetto al brasiliano. Al centro dell'attacco confermato ancora Olivier Giroud.