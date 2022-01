Mike Maignan ha mantenuto la porta inviolata in Venezia-Milan, raccogliendo il sesto clean sheet della sua stagione in Serie A. Il portiere francese non riusciva ad evitare di incassare reti dal dicembre scorso, in occasione della vittoria ottenuta contro la Salernitana per 2-0. Maignan in questa stagione non ha subito reti da Venezia, Sampdoria, Lazio, Salernitana e Genoa.