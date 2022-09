Milan, contro la Dinamo Zagabria per aprirsi la strada giocando ad alto livello anche in Europa. La probabile formazione

MilanNews.it

Dopo il pareggio all'esordio in casa del Salisburgo, il Milan cerca la prima vittoria in questa fase a gironi di Champions League nel match di questa sera contro la Dinamo Zagabria, uscita trionfante - in maniera veramente sorprendente - dal primo confronto stagionale in casa contro il Chelsea. In un San Siro pieno di 60mila spettatori (chiuso per motivi di ordine pubblico il secondo anello verde), i rossoneri punteranno sulla loro qualità per emergere sui croati.



Partita importante, non decisiva

Non sarà, certamente, un match da sottovalutare, ma da giocare al massimo delle possibilità alzando il livello rispetto alla prestazione della Red Bull Arena di settimana scorsa: "Se noi giochiamo a livello alto, Italia o Europa non fa differenza, abbiamo più possibilità di vincere", ha sentenziato Pioli in conferenza stampa. "La nostra ambizione - ha proseguito il tecnico rossonero - è fare il massimo. Sarà una partita importante, ma non decisiva: l'abbiamo preparata come tale". Vincere, d'altronde, vorrebbe dire passare in testa al girone, guardando con più ottimismo al doppio confronto successivo con il Chelsea.



La probabile formazione

Scenderà, dunque, in campo la migliore formazione possibile. Dieci undicesimi possono considerarsi come i titolari di questo inizio di stagione: Maignan in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Tonali-Bennacer in mediana con Giroud di punta supportato a sinistra da Leao (reduce dal riposo forzato post espulsione a Genova) e a destra da Saelemaekers; l'unica novità riguarda il 10: riposerà De Ketelaere, pronto a dar fiato a Giroud da punta a gara in corso, e giocherà Brahim Diaz. A disposizione Krunic, infortunati Rebic e Origi e gli altri calciatori non inseriti in lista UEFA.