Milan, contro lo ZTE potrebbero arrivare i primi minuti di Tomori in stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sgambata con il Lemine Almenno e l'amichevole in Germania contro il Colonia, il Milan si prepara alla seconda amichevole ufficiale della stagione contro gli ungheresi dello ZTE, che precederà la partenza per il ritiro in Austria. In difesa, com'è successo nel corso della Telekom Cup, Pioli si dovrebbe affidare alla coppia Kalulu-Gabbia, con Fikayo Tomori pronto a subentrare a gara in corso per mettere nelle gambe i primi minuti della sua stagione.