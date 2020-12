Milan, Corriere della Sera: "Allarme infortuni"

Domani il Milan sarà di scena a Marassi contro il Genoa e, con ogni probabilità, dovrà fare ancora a meno di Ibrahimovic. Ieri lo svedese si è allenato col gruppo, ma sente ancora dolore alla coscia. Come riporta il Corriere della Sera, lo staff medico rossonero non vuole rischiare, anche perché, da qui alla fine dell’anno, ci sono altre due partite crocevia, contro Sassuolo e Lazio. Ibra scalpita, punta a rientrare per domenica a Reggio Emilia, ma non è affatto certo. E lo stesso vale per Kjaer. Si prospettano tempi lunghi anche per Bennacer e Gabbia. Insomma, il Milan è perseguitato dagli infortuni.