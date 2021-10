Milan, Corriere dello Sport: "Ibra, una notte per fare la storia"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma su Ibrahimovic in vista del big match di domani all’Olimpico. "Ibra, una notte per fare la storia", titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: "L’anti-Roma del Milan ha il volto di Zlatan, tornato in forma. Gli manca un gol per arrivare a 400 nei campionati nazionali. E ai giallorossi ne ha segnati 10 in 21 partite".