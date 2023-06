Milan Cup 2023 by Banco BPM, al via il torneo con le 48 scuole calcio rossonere

Fonte: acmilan.com

Dopo la cerimonia d’apertura tenutasi ieri, oggi le 48 scuole calcio rossonere partecipanti hanno dato vita alla Milan Cup 2023 by Banco BPM sfidandosi in quattro gironi per ognuna delle tre categorie - Primi Calci (2014 e 2015), Pulcini 2013 e Pulcini 2012 - sui campi dello stadio Giorgio Calbi di Cattolica, in Romagna. Domani saranno formati nuovi gironi a seconda delle posizioni conquistate in questa prima giornata di gare, con le rispettive capoliste che si contenderanno la vittoria finale del torneo. La manifestazione si è aperta con un minuto di silenzio, rispettato in campo e sugli spalti per onorare la memoria dell’ex Presidente rossonero Silvio Berlusconi.

Di seguito, le scuole calcio in corsa per i rispettivi titoli:

Primi Calci (2014 e 2015)

- Canegrate

- Cimiano

- Lombardia Uno

- Luciano Manara

Pulcini (2013)

- Cimiano

- Club Milano

- Fatimatraccia

- Fara Olivana con Sola

Pulcini (2012)

- Parco Città

- Folgore Pavia

- Laveno Mombello

- Union Novara

Domani pomeriggio, oltre alle prime tre classificate di ogni categoria, saranno premiati anche:

- Miglior marcatore (uno per categoria)

- Miglior portiere (uno per categoria)

- Miglior gol (unico per l’intera manifestazione e intitolato a Patrizio Billio, tecnico della Scuola Calcio in Kuwait scomparso prematuramente)

- Premio FairPlay (unico per l’intera manifestazione)