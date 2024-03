Milan da Milano Malpensa a Firenze in aereo per evitare il traffico di Pasqua

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan partirà nel pomeriggio da Milano Malpensa per Firenze; è stato scelto, dunque, l'aereo come mezzo di trasporto più idoneo per la squadra, a causa del traffico pasquale che si prevede lungo le vie d'Italia.

IL REPORT DI IERI

Gruppo al completo a Milanello, stante il rientro di tutti i giocatori impegnati con le nazionali, dove la squadra si è ritrovata per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per preparare il prossimo impegno di campionato, che vedrà - sabato 30 marzo alle ore 20.45 - il Milan impegnato a Firenze.

Inizio del lavoro in palestra dove il gruppo ha effettuato l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo per terminare la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso, a seguire la parte tattica della sessione odierna che si è chiusa con la consueta partitella su campo ridotto.