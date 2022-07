Milan, da oggi è possibile pre-ordinare la nuova maglia Home del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come annunciato con un tweet sui propri canali ufficiali, l'Ac Milan ha dato il via alle pre-ordinazioni della nuova maglia Home Authentic per la prossima stagione. La divisa deve ancora essere svelata ma i tifosi possono già acquistarla per averla tra le mani non appena sarà disponibile. Il post social recita: "Guardare avanti, amare la vostra storia. È una cosa da rossoneri". C'è grande attesa per la nuova maglia del Milan che quest'anno, dopo 11 stagioni, avrà lo Scudetto sul petto. La nuova divisa sarà svelata il 4 luglio, giorno del raduno a Milanello.