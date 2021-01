Milan, dai tempi di Rijkaard, Gullit e Van Basten non c'è bis con la Juventus

La passata stagione fu successo del Milan in rimonta. La Juventus si portò sul 2-0 con le reti di Rabiot (prima in Serie A) e Ronaldo. Quindi Ibrahimovic (su rigore), Kessie, Rafael Leao e Rebic ribaltarono il match nella mezz’ora finale.

L’ultima volta che la compagine meneghina s’è imposta in due sfide interne consecutive contro i piemontesi in campo c’era ancora il trio olandese Rijkaard-Gullit-Van Basten. Era la fine degli anni Ottanta, fra le stagioni 1988-1989 e 1990-1991.

Per tornare al faccia a faccia di qualche mese fa, a proposito di penalty… il prato del Meazza sarà calpestato dalle due squadre che ne hanno ricevuti a favore più di chiunque altro in questa Serie A. I rossoneri sono a quota 10, 7 trasformati in gol. I bianconeri si fermano a 5, 4 diventati punto.

Non solo. Se esistesse una classifica depurata proprio dagli effetti dei calci di rigore… il distacco fra i due club sarebbe di 6 punti, col Diavolo a 33 (meno 4 rispetto alla classifica in corso di validità) e la Vecchia Signora comunque a 27.

E negli ultimi due match a Milano sono stati 2 i penalty sanzionati dai direttori di gara, entrambi a favore dei rossoneri (oltre a quello ricordato in apertura, dobbiamo citare anche quello parato da Szczesny a Higuain).

Concludiamo ricordando che nelle ultime 8 stagioni questo incrocio mai è terminato col segno X in schedina. Il più recente è l’1-1 del 2011-2012. Successivamente ecco per 3 volte l’affermazione dei padroni di casa, 5 il successo della squadra ospite.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

85 incontri disputati

29 vittorie Milan

33 pareggi

23 vittorie Juventus

118 gol fatti Milan

103 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Juventus 1-1, 26° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Juventus 4-2, 31° giornata 2019/2020