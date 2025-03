Milan, dal suo esordio in rossonero Leao è l’unico giocatore di Serie A che ha segnato almeno 50 gol e servito almeno 50 assist tra campionato e coppe.

Come riporta il sito della Lega Serie A in vista di Milan-Como di questa sera alle 18 a San Siro, Rafael Leao è vicino alle 250 presenze in tutte le competizioni con il Diavolo (attualmente a 249 gare giocate, con 68 reti e 50 assist): dal suo esordio in rossonero nel 2019/20 è l’unico giocatore di Serie A che ha segnato almeno 50 gol e servito almeno 50 passaggi vincenti tra campionato e coppe.

Questi, nel dettaglio, i numeri di Leao con il Milan:

NUMERI IN SERIE A: 190 presenze e 53 gol

NUMERI IN CHAMPIONS LEAGUE: 30 presenze e 6 gol

NUMERI IN EUROPA LEAGUE: 14 presenze e 4 gol

NUMERI IN COPPA ITALIA: 13 presenze e 5 gol

NUMERI N SUPERCOPPA ITALIANA: 2 presenze

NUMERI TOTALI: 249 presenze e 68 gol